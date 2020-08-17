Сибирский губернатор запретил чиновникам кошмарить жителей цитатами из законодательства

Травников отметил, что неоднократно поднимал тему, которая касается внимания и уважения к людям.

«Я об этом говорил <…> достаточно эмоционально, о том, как мы общаемся с нашими гражданами в официальной переписке. К сожалению, факты, когда мы вместо ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются», — строго обратился глава региона к подчиненным.

По его мнению, чиновник должен находить ответы и помогать решить вопрос. Это касается любых действий — личных приемов, переписки, оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Для примера Травников рассказал про сельского жителя, который показал ему историю переписки с чиновником, пишет «Фонтанка.Ру».

Красноярский чиновник сплясал вприсядку во время вступления в должность. кадр из видео.

«Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — рассказал губернатор, отметив, что мужчина словно приезжает в автосервис, где ему вместо ремонта вручают толстую инструкцию.

Травников подчеркнул, что в регионе чиновники продолжают вместо конкретного ответа на конкретный вопрос «вываливать большой объем цитат из законодательства».

«Мы не должны в наших ответах указывать: „Иди гражданин, изучай законодательство-инструкцию“. Просьба на это обратить внимание», — в очередной раз попросил глава региона.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием.