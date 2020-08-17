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17 августа
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Жизнь

Сибирский губернатор запретил чиновникам кошмарить жителей цитатами из законодательства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил подчиненных проявить клиентоориентированность, сообщает региональное правительство.

Выселение.
Выселение.
Pixabay.com

Травников отметил, что неоднократно поднимал тему, которая касается внимания и уважения к людям.

«Я об этом говорил <…> достаточно эмоционально, о том, как мы общаемся с нашими гражданами в официальной переписке. К сожалению, факты, когда мы вместо ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются», — строго обратился глава региона к подчиненным.

По его мнению, чиновник должен находить ответы и помогать решить вопрос. Это касается любых действий — личных приемов, переписки, оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Для примера Травников рассказал про сельского жителя, который показал ему историю переписки с чиновником, пишет «Фонтанка.Ру».

Красноярский чиновник сплясал вприсядку во время вступления в должность.
Красноярский чиновник сплясал вприсядку во время вступления в должность.
кадр из видео.

«Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — рассказал губернатор, отметив, что мужчина словно приезжает в автосервис, где ему вместо ремонта вручают толстую инструкцию.

Травников подчеркнул, что в регионе чиновники продолжают вместо конкретного ответа на конкретный вопрос «вываливать большой объем цитат из законодательства».

«Мы не должны в наших ответах указывать: „Иди гражданин, изучай законодательство-инструкцию“. Просьба на это обратить внимание», — в очередной раз попросил глава региона.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием.

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