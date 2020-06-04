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Жизнь

Губернатора попросили не повышать тарифы ЖКХ, чтобы не нагружать население еще больше

В Томской области депутат региональной Думы Евгений Баранов предложил главе региона Сергею Жвачкину не повышать тарифы на ЖКХ с 1 июля, сообщает ТВ2.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Ранее Жвачкин подчеркнул, что каждый процент увеличения тарифа должен быть обоснован.

«Давайте повременим с решением. Сейчас нагрузка и на население, и на бизнес, посмотрим, как они будут выходить», — сказал Баранов.

В регионе тарифы на тепловую энергию в среднем вырастут на 7,2%, на водоснабжение и водоотведение — на 5%, на электроэнергию — на 4,5%, на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 5%, на газ — примерно на 3%.

«Тариф — очень тонкий инструмент. Но мы должны помнить что, чем меньше тариф, тем комфортнее себя чувствуют люди. С другой стороны, нельзя разрушить систему ЖКХ низкими платежами, чтобы они могли управлять этим процессом», — отметил Жвачкин.

Губернатор предложил открыто поискать компромисс — если тариф повышается, то должно быть обоснование.

Ранее на Алтае потребовали снизить тарифы из-за мутных схем закупки угля, принятых мэром, подозреваемым во взятке.

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