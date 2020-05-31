На Алтае требуют снизить тарифы из-за мутных схем закупки угля подозреваемого во взятке мэра

Заключение договора на поставку угля без конкурса или с единственным участником угольного аукциона в Славгороде должно быть учтено при перерасчете тарифов на тепловую энергию, сообщила пресс-служба «Справедливой России», сославшаяся на заключение Федеральной антимонопольной службы. Ранее краевой следом заявил , что мэр Славгорода подозревается в получении взятки именно за заключение договора на поставку угля.

Тариф оперативно снизили

Жители Славгорода пожаловались справороссам на заоблачные тарифы на тепло — 2900 рублей за гигакалорию.

«Трубы на улице голые, за 46 кв. метров платим до 5000 рублей за отопление в месяц», — говорится, в частности, в обращении жителей лидеру алтайских справороссов Александру Терентьеву, депутат=у Госдумы.

Терентьев обратился в ФАС России и предположил, что, возможно, имеют место нарушения законодательства, потребовав принять меры. Тариф в Славгород оперативно снизили еще в декабре 2019 года на 207 рублей, когда результаты проверки еще не были известны.

Конкурса не было

И вот на днях пришел развернутый ответ о руководителя ФАС России Игоря Артемьева. Он констатировал, что договоры на поставку угля с фирмой «Славгородский Гортопсбыт» (руководитель — Сергей Самойленко) заключили без проведения конкурсных процедур.

Муниципальный контракт на поставку товаров с «Алтайской топливной компанией» был заключен на основании протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона.

«В связи с тем, что на аукцион подана одна заявка, он признан несостоявшимся, что также свидетельствует об отсутствии оснований у органа регулирования относить сведения, содержащиеся в указанном договоре, к экономически обоснованным», — утверждается в ответе ФАС России.

Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова. Telegram-канал «Красное солнце Алтая» / t.me/redaltaya

Требуем снижения

Также в ответе говорится, что МУП «Теплосбыт» были заключены договоры по поставку угля на 2019 год, которые краевым управлением по тарифам не анализировались.

Справороссы сообщили, что ФАС направила в адрес краевого тарифного ведомства предписание об устранении нарушений требований тарифного законодательства. Антомонопольщик, в частности, потребовал исключить неподтвержденные экономически необоснованные расходы из валовой выручки МУП «Теплосбыт» на 2020 год.

Справроссы надеются, что это приведет к снижению тарифов на тепло.

Как altapress ru сообщал ранее, глава Славгорода Сергей Горбунов задержан силовиками по подозрению в получении взятки от директора одной из компаний. Эта сумма должна была обеспечить директору договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход конкурсной процедуры.