«Губернаторский лагерь» появится не в Белокурихе, а под Барнаулом

«Артек» передал свои технологии и методику, чтобы преобразовать краевой лагерь «Березка» под Барнаулом в «губернаторский лагерь», рассказал министр образования региона Максим Костенко. Никакого строительства «Артека» в Белокурихе не будет.

Алтайские край включили в список из шести регионов, где реализуют проект под названием «Губернаторский лагерь».

Костенко уточнил, что это будет не в Белокурихе — никакого строительства лагеря там не предполагается. По артековским стандартам заработает «Березка», что недалеко от ЗАТО Сибирский.

«Согласно достигнутым договоренностям, руководство „Артека“ полностью передает нам технологию, методику, обучает вожатых и воспитателей, создает свой методический штаб поддержки. И мы в рамках оздоровительной программы 2020 года это реализуем», — сказал министр.

Пока оформляются юридические документы, а когда все будет готово, руководитель «Артека» приедет для торжественного подписания соглашения.

«Березка» — летний лагерь, но в перспективе там можно будет проводить несколько сезонов.

При чем тут Белокуриха

Ранее журналисты ТАСС сообщили, что в 2020 году в Алтайском крае построят лагерь, который будет организован по образцу Международного детского центра «Артек». Якобы его откроют в Белокурихе, поскольку именно туда были эвакуированы воспитанники и педагоги из Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Алтайский «Артек» С 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года на Алтае находился Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», который стал называться Алтайским «Артеком». За период существования Алтайского «Артека» в нем отдохнули около пятисот детей из городов Сибири. А для тех, кто приехал еще из Гурзуфа, смена оказалась самой длинной за всю историю «Артека» — четыре года. Артековцы заработали деньги (116 000 рублей), купили и подарили танкистам танк Т-34, о чём было сообщено Верховному главнокомандующему.

Ранее сообщалось, что в Белокурихе планируют снимать документальный фильм о самой длинной артековской смене. Сценарист и режиссер Татьяна Мирошник вместе со съемочной командой 20 мая побывала в алтайском городе-курорте.