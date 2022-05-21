«Гудбай Америка» и «МакДраник»: Минпромторг завершил сбор новых названий для McDonald’s

Поступившие предложения передали собственнику Александру Говору — предпринимателю из Новокузнецка.
Некоторые варианты:
Гудбай Америка, МакСоветский, НашМак, РусМак. ZБургер, Росбургер, «Гудбай Америка», РосАппетит, РосПечь, Сытый нищий, MacBye!, Здоровый кишечник, Матушка Русь, Мак, РФ — RussianFood, ФриБург, FastEat, РосБург, МакФри, GoMak, МакДраник.
Сам Говор предлагал собственный вариант названия — «МакГовор».
Как уже сообщалось, после подписания контракта под контроль Говора перейдут более 700 точек по всей стране. Предприниматель намерен сохранить за персоналом рабочие места, как минимум, на два года.