21 мая
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Жизнь

«Гудбай Америка» и «МакДраник»: Минпромторг завершил сбор новых названий для McDonald’s

Минпромторг РФ закончил собирать предложения для нового названия McDonald’s, который остается в России с новым собственником. Всего поступило более 1,5 тыс. вариантов, окончательный пока не выбрали.

Фастфуд. McDonald’s.
Фастфуд. McDonald’s.
CC0

Поступившие предложения передали собственнику Александру Говору — предпринимателю из Новокузнецка.

Некоторые варианты:

Гудбай Америка, МакСоветский, НашМак, РусМак. ZБургер, Росбургер, «Гудбай Америка», РосАппетит, РосПечь, Сытый нищий, MacBye!, Здоровый кишечник, Матушка Русь, Мак, РФ — RussianFood, ФриБург, FastEat, РосБург, МакФри, GoMak, МакДраник.

Сам Говор предлагал собственный вариант названия — «МакГовор».

Как уже сообщалось, после подписания контракта под контроль Говора перейдут более 700 точек по всей стране. Предприниматель намерен сохранить за персоналом рабочие места, как минимум, на два года.

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