5 декабря
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Жизнь

Гудков и Варнава выступили на закрытой вечеринке в Барнауле: сколько это могло стоить

Закрытая вечеринка с Александром Гудковым и Екатериной Варнавой прошла в Барнауле накануне 4 декабря. Telegram-канал Mash выяснил, во сколько мог обойтись такой праздник.

Александр Гудков и Екатерина Варнава в шоу "Бой с гёрлс"
Александр Гудков и Екатерина Варнава в шоу "Бой с гёрлс"
Пресс-служба канала "Пятница!"

Напомним, ранее Гудков покидал Россию. Однако он вернулся и готов проводить недешевые корпоративы. Судя по рейду, выступление комика стоит 2 млн рублей (а также 10% ИП).

Но в одиночку Гудков развлекать гостей не готов. Поэтому придется доплатить еще 2 млн за звезду телеканала «ТНТ» Екатерину Варнаву, либо 400 тыс. рублей за Константина Анисимова, автора программы «Вечерний Ургант».

Если корпоратив будет в Москве, то комикам нужны гримерка, зарядки на iPhone, кофе и минеральная вода. Из закусок и обедов на троих в рейде прописаны орехи, фрукты, сыр с плесенью, филе миньон, а также лосось на гриле.

Для загородных концертов требования серьезнее. Билеты бизнес-классом, VIP-проходы, автомобиль Mercedes-Benz S-Класс W222 в идеальном состоянии и не старше 2019 года выпуска, номер люкс в 4−5 звездочном отеле.

Ранее Григорий Лепс устроил потасовку после концерта в Санкт-Петербурге.

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