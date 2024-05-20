Видели необычные выставки и гуляли всю ночь до утра барнаульцы на "Музейной ночи" 18 мая. Самая яркая и интересная акция прошла в 18-й раз на Алтае. Altapress.ru предлагает вам освежить воспоминания и полюбоваться лучшими кадрами.

В этом году "Музейная ночь", кажется, побила все рекорды по числу знаменательных событий. Акция была приурочена к Международному дню музеев, 79-й годовщине Победы, 10-летию детства, 70-летию со дня освоения целинных и залежных земель и 150-летию Николая Рериха.

На этот раз "Музейную ночь" открыли в Центральном парке. В акции участвовали более сотни различных музеев, галерей и культурных центров. В том числе барнаульский зоопарк, два дома – народного творчества и архитектора и даже Музей конопли и крапивы.

До музеев барнаульцы добирались на трамваях, красочных каретах, верхом на лошадях или своим ходом. На экскурсиях и выставках им рассказали о легендарном прошлом города, его ярком настоящем и технологичном будущем.

Также вне рамок всероссийской акции барнаульцы смогли побывать на спиритическом сеансе в "Сталин-центре". Подробнее об этом рассказал наш корреспондент.

Самое важное - в нашем Telegram-канале