10 ноября
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Жизнь

Гуляющих по парку коров заметили в центре Бийска

Накануне вечером в центре города жители увидели пасущихся коров, сообщает "В Курсе 22".

Коровы в центре Бийска
Коровы в центре Бийска
"В Курсе 22"

Откуда в парке появились животные, неизвестно.

Очевидцы отмечают, что через 100 метров от "пастбища" находится администрация.

Ранее алтайские спасатели вытащили из ямы корову, которая мычала всю ночь.

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