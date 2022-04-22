23 апреля
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Жизнь

Гуревич ушел из «Сто к одному» и уволился с «России 1»

Телеведущий Александр Гуревич высказался о происходящем в мире и уволился, пишет «СтарХит».

Александр Гуревич на "Сто к одному".
Александр Гуревич на "Сто к одному".
Скриншот видео YouTube

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — высказался Гуревич.

Он добавил, что все выпуски передачи, которые выходят в эфир, были сняты до начала спецоперации, добавляет

Что будет дальше с программой — пока не известно.

Телеигра с бессменным ведущим идет на канале «Россия 1» с 1998 года.

Ранее стало известно, когда российские телезрители смогут увидеть в эфире Первого канала программу «Вечерний Ургант».

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