Гуревич ушел из «Сто к одному» и уволился с «России 1»

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — высказался Гуревич.
Он добавил, что все выпуски передачи, которые выходят в эфир, были сняты до начала спецоперации, добавляет
Что будет дальше с программой — пока не известно.
Телеигра с бессменным ведущим идет на канале «Россия 1» с 1998 года.
Ранее стало известно, когда российские телезрители смогут увидеть в эфире Первого канала программу «Вечерний Ургант».