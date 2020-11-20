Хабиб Нурмагомедов купил баранов и не желает больше драться

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры бойца и рассказал о планах на ближайшие пять лет, сообщает ТАСС .

О своих планах Хабиб рассказал в четверг, 19 ноября, на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

Он сообщил, что намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также желает всерьез заняться сельским хозяйством.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и так далее, больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы», — ответил он на вопрос о ближайших планах.

Хабиб иронично подчеркнул, что сейчас занимается сельским хозяйством пока еще не на мировом уровне, но и в спорте он когда-то только начинал тренироваться.

Кстати, в своем Instagram Хабиб рассказал, что вскоре запустит нового мобильного оператора «Eagle Mobile», за основу работы которого «взяты собственные ценности и убеждения».

При общении с молодежью он также ответил на вопрос, есть ли у него желание пойти в большую политику.

«Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно», — ответил спортсмен.

Он в очередной раз подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру, поскольку достиг своей цели — добраться до вершины.

Напомним, о завершении карьеры бойца Хабиб заявил 25 октября после того, как «отправил спать» Джастина Гейджи. В его карьере 29 побед и ноль поражений. Многие уверены, что он вернется ради красивой статистики — 30:0.