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Спорт

Нурмагомедов «отправил спать» Гейджи, заплакал и объявил о завершении карьеры в UFC

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул, одержав победу над Джастином Гейджи в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
kremlin.ru

Напомним, ранее Хабиб, защищая титул чемпиона, победил американца Дастина Пуарье на UFC 242 и ирландца Конора Макгрегора на UFC 229.

Гейджи владел временным титулом. Он завоевал его, победив соотечественника Тони Фергюсона. Собственно, в схватке Хабибу пришлось доказать свое чемпионство.

Во втором раунде россиянин перевел соперника в партер и взял его «в треугольник» ногами. Гейджи сдался, но рефери не сразу отреагировал, поэтому американец на некоторое время «уснул».


Это первая победа Хабиба после смерти отца: он не смог сдержать эмоций — встал на колени и заплакал. Гейджи попытался его утешить.

Абдулманап Нурмагомедов играл важнейшую роль в карьере сына — главный тренер и наставник, так что без него чемпион полагался исключительно на себя. Поэтому к бою он мог подойти или собранным, или сломленным под грузом ответственности.


После боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры. Он подчеркнул, что смерть отца изменила его приоритеты в жизни.

«Я простой парнишка из обычного горного села. Я просто хотел стать чемпионом, у меня не было в мыслях, что все вот так обрушится на мои плечи. Теперь у меня осталась только мама, я бы хотел побольше времени ей уделить», — объяснил чемпион свое решение.

Также Хабиб заявил, что теперь он стал величайшим бойцом в истории UFC и призвал организацию поставить его на первое место в новом рейтинге — 29 боев и ноль поражений. Ранее он занимал вторую позицию после американца Джона Джонсона.

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