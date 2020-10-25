Нурмагомедов «отправил спать» Гейджи, заплакал и объявил о завершении карьеры в UFC

Напомним, ранее Хабиб, защищая титул чемпиона, победил американца Дастина Пуарье на UFC 242 и ирландца Конора Макгрегора на UFC 229.
Гейджи владел временным титулом. Он завоевал его, победив соотечественника Тони Фергюсона. Собственно, в схватке Хабибу пришлось доказать свое чемпионство.
Во втором раунде россиянин перевел соперника в партер и взял его «в треугольник» ногами. Гейджи сдался, но рефери не сразу отреагировал, поэтому американец на некоторое время «уснул».
October 24, 2020
Это первая победа Хабиба после смерти отца: он не смог сдержать эмоций — встал на колени и заплакал. Гейджи попытался его утешить.
Абдулманап Нурмагомедов играл важнейшую роль в карьере сына — главный тренер и наставник, так что без него чемпион полагался исключительно на себя. Поэтому к бою он мог подойти или собранным, или сломленным под грузом ответственности.
Respect. #UFC254 pic.twitter.com/pgS1YhI2CF— UFC (@ufc) October 24, 2020
После боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры. Он подчеркнул, что смерть отца изменила его приоритеты в жизни.
«Я простой парнишка из обычного горного села. Я просто хотел стать чемпионом, у меня не было в мыслях, что все вот так обрушится на мои плечи. Теперь у меня осталась только мама, я бы хотел побольше времени ей уделить», — объяснил чемпион свое решение.
Также Хабиб заявил, что теперь он стал величайшим бойцом в истории UFC и призвал организацию поставить его на первое место в новом рейтинге — 29 боев и ноль поражений. Ранее он занимал вторую позицию после американца Джона Джонсона.