Хайпанула. Журналисты в соцсетях резко ответили Собчак, назвавшей Барнаул ужасным

Заскучавшая в самоизоляции телеведущая, светская львица и неудачливый кандидат в президенты РФ Ксения Собчак успешно раззадорила публику, бросив мимоходом фразу, что Барнаул — один из самых ужасных городов России. Ей уже ответила администрация Барнаула, и вот теперь подключились известные алтайские журналисты — в соцсетях они дают свои ответы эпатажной особе.

С чего все началось?

Ксения Собчак назвала тройку самых ужасных, по ее мнению, городов России в ходе трепа в прямом эфире с блогером Мюцентендлером в Instagram.

Она, вообще, сказала — как только отъезжаешь от Москвы «начинается ад». Сам Мюцентендлер ранее снимал видео под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь», в котором раскритиковал город за провинциальность и огрехи благоустройства.

Что ей ответили?

Мэрия Барнаула не смогла смолчать на это высказывание. В пресс-службе заявили, что для барнаульских властей важна оценка горожан и тех людей, которые неоднократно бывали в Барнауле. А сама дочь известного демократа в Барнауле вроде бы ни разу не бывала.

Ксения Собчак. @xenia_sobchak

Что затеяли журналисты?

И вот теперь свой вклад в обсуждение внесли и известные алтайские журналисты.

Михаил Бернаджевский из команды «Вести Алтай» сначала написал, что в марте 2018 года на выборах президента РФ за Собчак отдали свои голоса более 6 тысяч барнаульцев. «Не забудем, не простим, Ксения Анатольевна», — написал он на своей страничке в Facebook.

А потом еще и рассказал от имени барнаульцев короткий анекдот.

Однажды на барнаульском ипподроме заметили Ксению Собчак. Не сразу, конечно, — подшутил над ней журналист.

Гастрономическая экскурсия в «Горной аптеке». Анна Зайкова.

Журналист и писатель Сергей Тепляков предложил своим подписчикам порассуждать, что бы такое показать госпоже Собчак в Барнауле, чтобы она исправила свое мнение о городе. Он предложил проголосовать — и большинство голосов набрали музей «Мир времени» и «Горная аптека».

Подключился к «дискуссии» и журналист «Российской газеты» Сергей Зюзин, назвав в ответ самой ужасной саму Ксению Собчак. В общем, девушка изрядно хайпанула.

Только пресс-секретарь губернатора, кажется, понял смысл акции Собчак. И предложил ее просто не замечать. Сама она, к слову, заявила, что ироничное отношение к миру кажется ей самым главным человеческим достоинством:. «Потому что почти все в этом мире — усмешка над нами».