Хайпанула. Журналисты в соцсетях резко ответили Собчак, назвавшей Барнаул ужасным

С чего все началось?
Ксения Собчак назвала тройку самых ужасных, по ее мнению, городов России в ходе трепа в прямом эфире с блогером Мюцентендлером в Instagram.
Она, вообще, сказала — как только отъезжаешь от Москвы «начинается ад». Сам Мюцентендлер ранее снимал видео под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь», в котором раскритиковал город за провинциальность и огрехи благоустройства.
Что ей ответили?
Мэрия Барнаула не смогла смолчать на это высказывание. В пресс-службе заявили, что для барнаульских властей важна оценка горожан и тех людей, которые неоднократно бывали в Барнауле. А сама дочь известного демократа в Барнауле вроде бы ни разу не бывала.
Что затеяли журналисты?
И вот теперь свой вклад в обсуждение внесли и известные алтайские журналисты.
Михаил Бернаджевский из команды «Вести Алтай» сначала написал, что в марте 2018 года на выборах президента РФ за Собчак отдали свои голоса более 6 тысяч барнаульцев. «Не забудем, не простим, Ксения Анатольевна», — написал он на своей страничке в Facebook.
А потом еще и рассказал от имени барнаульцев короткий анекдот.
Однажды на барнаульском ипподроме заметили Ксению Собчак. Не сразу, конечно, — подшутил над ней журналист.
Журналист и писатель Сергей Тепляков предложил своим подписчикам порассуждать, что бы такое показать госпоже Собчак в Барнауле, чтобы она исправила свое мнение о городе. Он предложил проголосовать — и большинство голосов набрали музей «Мир времени» и «Горная аптека».
Подключился к «дискуссии» и журналист «Российской газеты» Сергей Зюзин, назвав в ответ самой ужасной саму Ксению Собчак. В общем, девушка изрядно хайпанула.
Только пресс-секретарь губернатора, кажется, понял смысл акции Собчак. И предложил ее просто не замечать. Сама она, к слову, заявила, что ироничное отношение к миру кажется ей самым главным человеческим достоинством:. «Потому что почти все в этом мире — усмешка над нами».