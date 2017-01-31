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Жизнь

Хедлайнер Шукшинского фестиваля призналась в романе с фигуристом Плющенко

Фолк-певица Марина Девятова рассказала о том, что у нее якобы был роман с фигуристом Евгением Плюшенко, сообщает news.rambler.ru. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской, все отрицает.

Марина Девятова на Шукшинском фестивале в Сростках.
Марина Девятова на Шукшинском фестивале в Сростках.
Анна Зайкова.

Марина Девятова утверждала, что познакомилась с Плющенко в 2007 году на зимних Олимпийских играх. По ее словам, у них закрутился роман. Она так сильно влюбилась в спортсмена, что чуть не приехала к нему в Германию, когда Плющенко делали операцию.

Услышав такое признание, фигурист удивился:

«Я эту женщину знать не знаю. Может, ей это во сне приснилось. Возможно, мы где-то пересекались, но на уровне „Здрасьте, здрастьте, пока, пока“. В жизни такой поток людей, что я ее даже не заметил», — сказал он журналистам.

Напомним, что Марина Девятова была хедлайнером Шукшинских дней на Алтае в 2019 году. На заключительном концерте произошел забавный инцидент: на сцену к певице прорвался тучный поклонник. «Жениха» быстро скрутила полиция.

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