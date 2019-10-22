Хэллоуин 2019: что нельзя делать в самый страшный праздник года

Хэллоуин 2019
Столетия назад кельтские языческие племена делили год на две части — летнюю и зимнюю. И 1 ноября устраивали праздник Самайн — в честь окончания уборки урожая.
После принятия христианства Самайн совместился с Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. Таким образом, 31 октября стало кануном этого праздника.
По-английски его называли All Hallows Eve. Позже это название сократили до Halloween.
Сейчас на Хэллоуин 31 октября принято надевать мрачные, страшные костюмы, украшать дом и покупать сладости, чтобы угощать «колядующих» детей. Они ходят по соседям с ультиматумом: «Сладости или шалости».
Один из главных символов Хэллоуина — «светильник Джека», светящаяся тыква с вырезанными глазами и зловещей улыбкой. С этой традицией связана легенда о скупом ирландце Джеке, которому дважды удалось обмануть дьявола. Миф гласит, что после смерти бог не позволил Джеку попасть в рай, а дьявол не забрал его в ад. Его отправили в темную ночь бродить по улицам с горящим угольком, который мужчина поместил в вырезанную репу.
Что нельзя делать на Хэллоуин 2019
Существуют различные приметы и суеверия, связанные с этим праздником.
Например, считается, что на Хэллоуин человеку нельзя оборачиваться, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной шаги. Есть и другое поверье: если в полночь выйти на улицу, надеть одежду наизнанку и пройти вперед спиной, можно увидеть ведьму.
По приметам, на Хэллоуин нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме: до наступления темноты их нужно плотно закрыть.