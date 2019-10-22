Хэллоуин 2019: что нельзя делать в самый страшный праздник года

Хэллоуин в 2019 отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых . Этот праздник считается самым страшным в году, и одновременно — самым смешным. Рассказываем, в чем суть Хэллоуина, а также какие традиции, суеверия и запреты связаны с 31 октября.

Хэллоуин 2019

Столетия назад кельтские языческие племена делили год на две части — летнюю и зимнюю. И 1 ноября устраивали праздник Самайн — в честь окончания уборки урожая.

После принятия христианства Самайн совместился с Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. Таким образом, 31 октября стало кануном этого праздника.

По-английски его называли All Hallows Eve. Позже это название сократили до Halloween.

Хэллоуин СС0

Сейчас на Хэллоуин 31 октября принято надевать мрачные, страшные костюмы, украшать дом и покупать сладости, чтобы угощать «колядующих» детей. Они ходят по соседям с ультиматумом: «Сладости или шалости».

Один из главных символов Хэллоуина — «светильник Джека», светящаяся тыква с вырезанными глазами и зловещей улыбкой. С этой традицией связана легенда о скупом ирландце Джеке, которому дважды удалось обмануть дьявола. Миф гласит, что после смерти бог не позволил Джеку попасть в рай, а дьявол не забрал его в ад. Его отправили в темную ночь бродить по улицам с горящим угольком, который мужчина поместил в вырезанную репу.

Хэллоуин СС0

Что нельзя делать на Хэллоуин 2019

Существуют различные приметы и суеверия, связанные с этим праздником.

Например, считается, что на Хэллоуин человеку нельзя оборачиваться, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной шаги. Есть и другое поверье: если в полночь выйти на улицу, надеть одежду наизнанку и пройти вперед спиной, можно увидеть ведьму.

По приметам, на Хэллоуин нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме: до наступления темноты их нужно плотно закрыть.