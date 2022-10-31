Этот вечер необычен,

Полон страха и чудес,

Нынче нечисть вся привычно

Покидает темный лес.



Ведьма, вурдалак и леший,

И кикимора сама

По земле пройдутся грешной,

Постучат во все дома.



Скучать точно не придётся,

В Хэллоуин лови кураж,

Чтоб эмоций ярче солнца

Много взять на абордаж!

Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Хэллоуин подарит

Веселую нам ночь.



В канун Дня всех святых

Мы будем веселиться,

Чтоб в сердце злые духи

К нам не смогли пробиться.



Смехом и весельем

Всю разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче.