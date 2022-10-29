Поздравления с Днем гимнастики в прозе
Поздравляю со Всероссийским днем гимнастики. Желаю лёгкости и пластики в любом деле, желаю всегда сохранять отличную форму тела и атмосферу гармонии души. Успехов, упорства, целеустремлённости, поддержки родных, немножко удачи и, конечно же, побед.
Поздравляю со Всероссийским днем гимнастики. Желаю уверенных позиций, невероятной пластики, элегантности в движениях, красоты в выступлениях, блеска счастья в глазах, силы и здоровья в теле, мелодии вдохновения в душе и зова к победе в сердце.
Всероссийский день гимнастики, это очередной повод поздравить всех, кто имеет отношение к данному виду спорта в нашей стране. Пусть ваш путь на пьедестал будет быстрым, заслуги окружающие оценят по достоинству, а награды с мировых соревнований станут достоянием отечества. Пусть ваше будущее будет светлым, как золото олимпийских игр.
Поздравления с Днем гимнастики в стихах
Гимнастика — царица в спорте!
Поздравить вас я всех спешу,
Прославить гибкость, силу, волю
В ваш праздник славный я хочу.
Желаю золотых медалей,
Пусть станет домом пьедестал,
Летят пусть кубки и награды,
Ведь вы достойны всех похвал.
Пусть подрастают чемпионы,
Что славу принесут России,
Желаю в жизни, чтоб и спорте
Остались вы непобедимы.
В этот день мы чествуем гимнасток,
У которых тело без костей,
Много их в купальниках цветастых,
Много также радостных гостей.
Чествуем мы тренеров умелых,
Терпеливых, строгих иногда,
Мудрых, безотказных, очень смелых,
Что с учениками навсегда.
С днем таким хорошим поздравляем,
Мы гордимся вами от души,
И успехов, и побед желаем,
Будут ваши кубки и цветы!
Где красота и грация едины,
Полет мяча, булавы, ленты взмах,
Изящные движения красивы,
Словно полет фантазии в мечтах.
Желаем вам спортивных достижений,
Наград, побед и взлетов до небес,
Лояльных судей и соперников достойных,
Медалей золотых, удач, чудес.
Чтоб достижения давались просто,
Чтоб шли вы к цели так легко,
Пусть будет ваше звание — мастер спорта,
Пускай в наградах будет только золото!
Поздравления с Днем гимнастики в смс
И грации, и пластики
Тебе не занимать.
С российским Днем гимнастики!
Все выполняй на пять.
Награды, достижения
Пусть не заставят ждать,
И будет настроение
От гордости сиять!
С Днем гимнастики! Победы
Пусть тебя, гимнастка, ждут,
А тревоги, грусть и беды
Вместе навсегда уйдут.
Ты такая боевая,
Ни за что не пропадешь!
Пусть, других опережая,
Пьедестал любой займешь!
Всероссийский день гимнастики!
Поздравляем в этот час
Тех, кто в грации и пластике
Понимает лучше нас!
Пусть успешность непременная
Будет спутницей для вас,
И победа неизменная
Силу для рекордов даст!