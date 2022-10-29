Гимнастика — царица в спорте!

Поздравить вас я всех спешу,

Прославить гибкость, силу, волю

В ваш праздник славный я хочу.



Желаю золотых медалей,

Пусть станет домом пьедестал,

Летят пусть кубки и награды,

Ведь вы достойны всех похвал.



Пусть подрастают чемпионы,

Что славу принесут России,

Желаю в жизни, чтоб и спорте

Остались вы непобедимы.

В этот день мы чествуем гимнасток,

У которых тело без костей,

Много их в купальниках цветастых,

Много также радостных гостей.



Чествуем мы тренеров умелых,

Терпеливых, строгих иногда,

Мудрых, безотказных, очень смелых,

Что с учениками навсегда.



С днем таким хорошим поздравляем,

Мы гордимся вами от души,

И успехов, и побед желаем,

Будут ваши кубки и цветы!