29 октября
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Жизнь

Ноги выше, плечи шире — день гимнастики 29 октября. Спортивные поздравления в прозе, стихах и смс

Всероссийский день гимнастики отмечают в последнюю субботу октября. Его утвердили в 1999 год по инициативе Федерации спортивной и художественной гимнастики. Altapress.ru предлагает вам поздравить гибких спортсменов с профессиональным праздником.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Анна Зайкова, "Алтапресс"

Поздравления с Днем гимнастики в прозе

Поздравляю со Всероссийским днем гимнастики. Желаю лёгкости и пластики в любом деле, желаю всегда сохранять отличную форму тела и атмосферу гармонии души. Успехов, упорства, целеустремлённости, поддержки родных, немножко удачи и, конечно же, побед.

Поздравляю со Всероссийским днем гимнастики. Желаю уверенных позиций, невероятной пластики, элегантности в движениях, красоты в выступлениях, блеска счастья в глазах, силы и здоровья в теле, мелодии вдохновения в душе и зова к победе в сердце.

Всероссийский день гимнастики, это очередной повод поздравить всех, кто имеет отношение к данному виду спорта в нашей стране. Пусть ваш путь на пьедестал будет быстрым, заслуги окружающие оценят по достоинству, а награды с мировых соревнований станут достоянием отечества. Пусть ваше будущее будет светлым, как золото олимпийских игр.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Анна Зайкова, «Алтапресс»

Поздравления с Днем гимнастики в стихах

Гимнастика — царица в спорте!
Поздравить вас я всех спешу,
Прославить гибкость, силу, волю
В ваш праздник славный я хочу.

Желаю золотых медалей,
Пусть станет домом пьедестал,
Летят пусть кубки и награды,
Ведь вы достойны всех похвал.

Пусть подрастают чемпионы,
Что славу принесут России,
Желаю в жизни, чтоб и спорте
Остались вы непобедимы.

В этот день мы чествуем гимнасток,
У которых тело без костей,
Много их в купальниках цветастых,
Много также радостных гостей.

Чествуем мы тренеров умелых,
Терпеливых, строгих иногда,
Мудрых, безотказных, очень смелых,
Что с учениками навсегда.

С днем таким хорошим поздравляем,
Мы гордимся вами от души,
И успехов, и побед желаем,
Будут ваши кубки и цветы!

Где красота и грация едины,
Полет мяча, булавы, ленты взмах,
Изящные движения красивы,
Словно полет фантазии в мечтах.

Желаем вам спортивных достижений,
Наград, побед и взлетов до небес,
Лояльных судей и соперников достойных,
Медалей золотых, удач, чудес.

Чтоб достижения давались просто,
Чтоб шли вы к цели так легко,
Пусть будет ваше звание — мастер спорта,
Пускай в наградах будет только золото!

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Анна Зайкова, «Алтапресс»

Поздравления с Днем гимнастики в смс

И грации, и пластики
Тебе не занимать.
С российским Днем гимнастики!
Все выполняй на пять.

Награды, достижения
Пусть не заставят ждать,
И будет настроение
От гордости сиять!

С Днем гимнастики! Победы
Пусть тебя, гимнастка, ждут,
А тревоги, грусть и беды
Вместе навсегда уйдут.

Ты такая боевая,
Ни за что не пропадешь!
Пусть, других опережая,
Пьедестал любой займешь!

Всероссийский день гимнастики!
Поздравляем в этот час
Тех, кто в грации и пластике
Понимает лучше нас!

Пусть успешность непременная
Будет спутницей для вас,
И победа неизменная
Силу для рекордов даст!

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