Хэллоуин по-славянски. Тест: готовы ли вы встретиться с нашей местной нечистью

Обычно главные «гости» Хэллоуина — вампиры, мумии, призраки и другие знакомые всем персонажи. А что, если бы на День Всех Святых заглянула нечисть из славянской мифологии? Предлагаем подготовиться к празднику и проверить, что вы знаете о наших местных «монстрах».