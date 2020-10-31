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Жизнь

Хэллоуин по-славянски. Тест: готовы ли вы встретиться с нашей местной нечистью

Обычно главные «гости» Хэллоуина — вампиры, мумии, призраки и другие знакомые всем персонажи. А что, если бы на День Всех Святых заглянула нечисть из славянской мифологии? Предлагаем подготовиться к празднику и проверить, что вы знаете о наших местных «монстрах».

Тест.
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