Хинштейн объяснил удаленные сообщения про «мусоров»: «Моя провокативная комбинация вполне удалась»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил в своем Telegram , почему написал и удалил сообщения про разгоны митингов в Париже и Израиле.

Ранее Хинштейн опубликовал в своем Twitter сообщения, в которых назвал «мусорами» и «позором» полицейских из других стран.

Такую депутатскую оценку зарубежные силы общественного порядка получили за разгоны митингов в поддержку Палестины, прошедшие в Париже и Израиле.

Сообщения появились вечером в субботу, 15 мая, а уже утром в воскресенье они исчезли, но не остались без внимания общественности.

Накануне Хинштейн объяснил происхождение двух сообщений: «Мусора — позор Парижа» и «Мусора — позор Израиля».

«Моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки „Мусора — позор России“ появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители — пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное — только куда более в жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», — пояснил депутат.

Также Хинштейн отметил, что в Париже полиция применила водометы и резиновые пули для разгона протестующих, а в Колумбии при разгоне беспорядков погибло более 40 человек.

«Ау, российские правозащитники и сердобольные либералы, где вы?» — пристыдил депутат элиту российского протестного движения.

Ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал, что на протестах 23 января тяжело били «по нашему президенту».