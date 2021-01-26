«Бьют по нашему президенту»: депутат Бессарабов рассказал, что было самым тяжелым на акциях 23 января

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов опубликовал в своем Instagram видео с благодарностями в адрес людей, которые не отпустили детей на акцию в поддержку Алексея Навального.

Бессарабов назвал акцию, прошедшую в субботу, 23 января, в Барнауле «новым витком целенаправленной внешней агрессии».

Свое видеообращение к народу он пояснил тем, что ему попросту «сложно остаться в стороне от несправедливости».

«Когда на твоих глазах происходят провокации и столкновения наших граждан, которые могут привести к печальным последствиям, невозможно молчать», — отметил депутат.

Прежде всего Бессарабов поблагодарил родителей, которые «уберегли наших детей от улицы, от толпы, от провокаций, от того, чтобы кто-то из них был подвергнут опасности»

«Отдельные слова благодарности нашим правоохранительным органам за то, что они действовали ответственно, добросовестно, в подавляющем случае очень корректно», — подчеркнул алтайский парламентарий.

Поэтому Бессарабову, как он сам признался, было тяжело смотреть, как «бесчинствующая толпа молодчиков, издеваясь, закидывала снежками работников правоохранительных органов, которые спасают нашу жизнь, заботятся о нашей безопасности».

«И что-то мне подсказывает, что в следующий раз могут полететь не снежки, а камни. И эти провокации могут продолжиться. Но каждый из нас должен понимать, что все шествия не для того, чтобы улучшить нашу жизнь, а чтобы ввергнуть нас в хаос», — предупредил депутат.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Бессарабов подчеркнул, что «бьют прежде всего по нашему президенту», чтобы ослабить Россию.

«По надуманным предлогам, по фейковым новостям и вбросам, которые заставляют подростков выходить на улицы», — перечислил он варианты манипуляций.

Стоит отметить, что ответная реакция на акции со стороны властей сфокусировалась на участии подростков в протестах. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что дети «попались на удочку».

Ранее алтайский детский омбудсмен Ольга Казанцева назвала «опасным для здоровья» участие подростков в протестных акциях.

При этом уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что в Барнауле дети пришли на акцию из любопытства — в качестве простого зрителя.