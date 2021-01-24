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Жизнь

Уволят росгвардейца, которого восхитило видео с полицейским пинком в живот женщины

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Twitter об увольнении бойца Росгвардии, посмеявшимся над видео, на котором силовик пинает женщину в живот.

Боец Росгвардии, которого решили уволить после акций протеста 23 января.
Боец Росгвардии, которого решили уволить после акций протеста 23 января.
twitter.com/Khinshtein.

Напомним, 23 января во время акции женщину пнул в живот сотрудник ОМОН — она упала и ударилась головой об асфальт. В МВД проводят проверку.

По последним данным, женщина находится в реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

После этого появилось видео, на которое сослался в своем сообщении Хинштейн. На кадрах молодой человек в форме Росгвардии со смехом прокомментировал инцидент с пинком.

«Нефиг стоять у нас на пути», — сказал нацгвардеец, используя нецензурную брань.

Хинштейн среди своих подписчиков «объявил в розыск» молодого человека. При этом пригрозил бойцу быстрыми последствиями.

«Может, кто-то его знает? В Росгвардии проверяют, но это непросто. Если он действительно имеет отношение к службе — ему не поздоровится. Хотя, похоже, это очередной ряженый, который рвет погоны, а потом извиняется на камеру», — подеркнул депутат.

Однако оказалось, что боец таки настоящий, а не самовыдуманный. Хинштейн заявил об уже принятом решении уволить веселого силовика.

«К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что Госдума сделает отчет о фейках про пострадавших на акциях 23 января.

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