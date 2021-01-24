Госдума сделает отчет о фейках про пострадавших на акциях 23 января

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Twitter об отчете по поводу фейковых задержаний.

В Госдуме проанализируют фейки про задержанных и избитых на несогласованных акциях, которые прошли 23 января во многих городах России.

После этого, как прообещал Хинштейн, его комитет сделает об этом открытый итоговый отчет.

В ТикТоке активно качаются фейки о сакральных жертвах, забитых на митингах. Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций - просто запредельно. @infokomitet_gd намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчёт - сделаем открытым. pic.twitter.com/LWXsayntqe — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 24, 2021

«Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций — просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации», — написал Хинштейн.

В частности, распространяют информацию об избиении до смерти людей, вышедших на акции протеста.

Ранее сообщили, что пострадавшую от удара полицейского жительницу Санкт-Петербурга перевели в реанимацию. После этого полковник полиции извинился перед женщиной.