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Жизнь

Госдума сделает отчет о фейках про пострадавших на акциях 23 января

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Twitter об отчете по поводу фейковых задержаний.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

В Госдуме проанализируют фейки про задержанных и избитых на несогласованных акциях, которые прошли 23 января во многих городах России.

После этого, как прообещал Хинштейн, его комитет сделает об этом открытый итоговый отчет.

«Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций — просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации», — написал Хинштейн.

В частности, распространяют информацию об избиении до смерти людей, вышедших на акции протеста.

Ранее сообщили, что пострадавшую от удара полицейского жительницу Санкт-Петербурга перевели в реанимацию. После этого полковник полиции извинился перед женщиной.

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