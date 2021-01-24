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Жизнь

Пострадавшую от удара полицейского женщину перевели в реанимацию

Пострадавшая во время акции 23 января женщина, которую пнул в живот сотрудник ОМОН, находится в реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщает РИА «Новости».

Полицейский пнул женщину в живот.
Полицейский пнул женщину в живот.
кадр из видео.

В больнице сообщили, что врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.

«Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — рассказали в НИИ.

Директор НИИ Вадим Мануковский посоветовал РБК за комментариями обратиться в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

Момент, когда полицейский ударил женщину ногой в живот, попал на опубликованное «Фонтанкой» видео.

На кадрах видно, как женщина спросила силовиков о причине задержания молодого человека.

Омоновец со всей силы пнул женщину в живот — она упала и ударилась головой об асфальт. В МВД начали проверку после этого инцидента.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 54-летней Маргарите Юдиной. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

Ранее в Красноярске задержали мужчину, который на акции протеста кидал в полицейских снег. Его подозревают в нападении на власть.

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