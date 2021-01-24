Сибиряка задержали за бросок снега в полицейского на митинге 23 января

В Красноярске полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции с использованием снега, сообщает РИА «Новости» .

Несогласованное шествие состоялось 23 января. Полиция задержала порядка десяти человек.

«Полицейские задержали жителя краевого центра, которому инкриминируется нападение на сотрудника полиции, осуществлявшего охрану правопорядка на месте проведения несанкционированного публичного мероприятия. Мужчина подозревается в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку. В результате один из полицейских получил травму головы. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, устанавливается», — рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Владимир Юрченко.

По его словам, личность нападавшего установлена — им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска.

В отношении молодого человека проводят доследственную проверку. Собранные материалы передадут в следственные органы.

Напомним, в Алтайском крае во время несогласованных митингов задержали более 20 человек.