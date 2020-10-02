Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Хлеб-рокфор» с благородной голубой плесенью подали школьникам в Сибири

В столовой кемеровской школы детям выдали хлеб с маленькими вкраплениями плесени, рассказали в паблике «Кемерово».

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

Автор фотографии кусочка хлеба отметил, что голубоватые пятна — это плесень.

«К этому хлебу еще бы сыр рокфор и все готово», «Может, это сахарная пудра», «Значит, был натуральный — и хорошо»: шутят кемеровчане в комментариях.

Впрочем, не все поверили, что хлеб сфотографировали в школе: возможно, кто-то нашел у себя дома залежавшуюся корочку и решил очернить учебное заведение.

Представитель кемеровского МАУ «Школьное питание» отметила, что при организации детского питания используют «системный подход к контролю качества и безопасности входящего сырья и готовых блюд».

«Поставка хлеба осуществляется на пищеблоки каждой образовательной организации ежедневно, с каждой партией предоставляются сопроводительные документы — удостоверяющие качество!» — подчеркнула она.

Также попросила родителей школьников в следующий раз обращаться напрямую в региональное минобразования и непосредственно в МАУ.

Напомним, ранее мэр Кемерова презентовал новое школьное меню — бутерброд с моцареллой и помидорами, суп куриный с булгуром, творожная запеканка с цукатами и абрикосовым соусом, рыба под рисово-сырной шапкой, мясные фрикадельки с брусничным соусом и биточек из птицы со сливочным сыром.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость