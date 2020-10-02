«Хлеб-рокфор» с благородной голубой плесенью подали школьникам в Сибири

В столовой кемеровской школы детям выдали хлеб с маленькими вкраплениями плесени, рассказали в паблике « Кемерово ».

Автор фотографии кусочка хлеба отметил, что голубоватые пятна — это плесень.

«К этому хлебу еще бы сыр рокфор и все готово», «Может, это сахарная пудра», «Значит, был натуральный — и хорошо»: шутят кемеровчане в комментариях.

Впрочем, не все поверили, что хлеб сфотографировали в школе: возможно, кто-то нашел у себя дома залежавшуюся корочку и решил очернить учебное заведение.

Представитель кемеровского МАУ «Школьное питание» отметила, что при организации детского питания используют «системный подход к контролю качества и безопасности входящего сырья и готовых блюд».

«Поставка хлеба осуществляется на пищеблоки каждой образовательной организации ежедневно, с каждой партией предоставляются сопроводительные документы — удостоверяющие качество!» — подчеркнула она.

Также попросила родителей школьников в следующий раз обращаться напрямую в региональное минобразования и непосредственно в МАУ.

Напомним, ранее мэр Кемерова презентовал новое школьное меню — бутерброд с моцареллой и помидорами, суп куриный с булгуром, творожная запеканка с цукатами и абрикосовым соусом, рыба под рисово-сырной шапкой, мясные фрикадельки с брусничным соусом и биточек из птицы со сливочным сыром.