«Хлеба четыре дня не было». Жители отдаленной алтайской деревни жалуются на бездорожье

«Вот наша дорога в деревню, если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было…», — написала в паблике «Инцидент. Рубцовск» женщина по имени Наталья
Как видно на снимках, после снегопадов в конце февраля проехать до поселка практически невозможно. Октябрьский расположен примерно в 30 км от Змеиногорска. Здесь есть школа, детский сад и ФАП.
Обслуживать дороги в этом районе должно, по всей вероятности, Рубцовское ДСУ.
Отметим, что в российских поселках с названием Октябрьский часто происходят какие-то инциденты. Так, в Ульяновской области местная пенсионерка ходила вечером поздравлять мужчин с 23 февраля и замерзла по дороге.