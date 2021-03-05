«Хлеба четыре дня не было». Жители отдаленной алтайской деревни жалуются на бездорожье

«Вот наша дорога в деревню, если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было…», — написала в паблике «Инцидент. Рубцовск» женщина по имени Наталья