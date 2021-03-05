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Жизнь

«Хлеба четыре дня не было». Жители отдаленной алтайской деревни жалуются на бездорожье

Жители поселка Октябрьский Змеиногорского района разместили в соцсетях фотографии не чищенной до их населенного пункта дороги.

Заметенная дорога до поселка Октябрьского.
Заметенная дорога до поселка Октябрьского.
"Инцидент. Рубцовск"

«Вот наша дорога в деревню, если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было…», — написала в паблике «Инцидент. Рубцовск» женщина по имени Наталья

Как видно на снимках, после снегопадов в конце февраля проехать до поселка практически невозможно. Октябрьский расположен примерно в 30 км от Змеиногорска. Здесь есть школа, детский сад и ФАП.

Обслуживать дороги в этом районе должно, по всей вероятности, Рубцовское ДСУ.

Отметим, что в российских поселках с названием Октябрьский часто происходят какие-то инциденты. Так, в Ульяновской области местная пенсионерка ходила вечером поздравлять мужчин с 23 февраля и замерзла по дороге.

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