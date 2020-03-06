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6 марта -7°C

Хобби, бизнес, спорт: «Мужской клуб» вновь собрал «по-хорошему чокнутых» людей

4 марта в банкетном зале «Мишель» прошла первая в нынешнем году встреча «Мужского клуба» издательского дома «Алтапресс». Основные темы оказались близки всем — бизнес как страсть, активные увлечения и здоровье. Выступающие были разнообразные, их рассказы — эмоциональные и буквально заражающие энергией. Как всегда был неподражаем основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин, назвавший таких увлеченных людей «по-хорошему чокнутыми».

Первая в 2020 году встреча "Мужского клуба"
Первая в 2020 году встреча "Мужского клуба"
Владимир Вдовин

Рубрика «Век живи»

В этот раз ИД «Алтапресс» представил мир мужчин в привычной для себя форме — сквозь призму журнальных рубрик. Первые спикеры выступали под рубрикой «Век живи». Ими стали Андрей Макулов, основатель «Форбанка» и председатель Совета директоров «Почта банка» и человек-легенда, заслуженный тренер и врач сборной по легкой атлетике Владимир Кудрявцев.

Казалось бы, как такие разные люди могли оказаться связаны. Все просто — Макулов и Кудрявцев вместе продвигают природные препараты для долголетия, которые стали их собственной разработкой.

Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин
Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин

Андрей Макулов честно рассказал: жизнь с самого детства его испытывала. Родился он в одном из самых грязных городов России — Новокузнецке, до 21 года жил на центральной улице промзоны, где с экологией, конечно, была беда. С одной стороны дома дымил металлургический комбинат, с другой — пылила угольная шахта.

Отголоски такой жизни аукнулись гораздо позже. «Мне сейчас 55 лет, — признался бизнесмен. — Где-то в 49 лет я попал в больницу с гипертоническим кризом и тогда задумался, как бы со здоровьем не стало еще хуже. Количество металлов в моем организме зашкаливало».

Макулову повезло: вокруг него сформировалась группа людей, готовых вкладывать в биоинженерные исследования. Так появился Институт биорегуляции и физиологии человека. Компоненты для препаратов добывались на собственном месторождении. Эффект проверяли на себе.

«Я почувствовал результат через год», — признался Андрей Макулов.

Рубрика «Зверье мое»

Может ли такая необычная организация, как частный зоопарк, быть прибыльной? Ответил на этот вопрос директор «Лесной сказки» Сергей Писарев, став спикером «Мужского клуба».

О харизматичном директоре Барнаульского зоопарка знают далеко за пределами Алтайского края. Он — завсегдатай федеральных каналов, которые то сами приезжают в гости, то зовут Писарева к себе. Детищу всей его жизни от этого только лучше. В цифрах — кратное увеличение посетителей, количество которых за 13 лет с 5 тыс. в год увеличилось до 250 тыс.

Руководство зоопарка решило пойти дальше и получить статус «музея живой природы» — такая практика в России уже есть. Достойна ли «Лесная сказка» этого, будут решать местные власти.

Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин

Между тем, дела у зоопарка и так идут хорошо, по крайней мере, убытков он не приносит. Сергей Писарев признался: был момент, когда появилась возможность перейти в муниципальный статус и получать финансирование из городского бюджета, но от этой идеи отказались. И не жалеют.

Сергей Писарев,
директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Я честно сказал тогдашнему градоначальнику Игорю Савинцеву: «Вы дадите мне копейку, а меня потом прокуратура за нее замучает своими проверками».

Рубрика «Физкульт-ура!»

О своем увлечением лыжами, которое превратилось в страсть всей жизни, рассказал Александр Ракшин. Выступление его оказалось мега-позитивное и буквально заряженное энергией. Если в нескольких словах, то тезисы были таковы.

Любовь к физкультуре надо прививать с детства и делать это желательно на собственном примере.

«Родители часто жалуются, что их дети сидят дома и только в телефонах играют. Мне всегда хочется в такой момент спросить: «А ты сам-то хоть раз физкультурой занимался, на Трассу здоровья выходил?» — задался вопросом Александр Ракшин.

Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин

По его словам, только чувство удовольствия может заставить людей выйти на лыжню и «умудохаться». Грубо, но это так. Люди, поставившие перед собой цель и достигшие ее, ничего другого испытывать не могут, считает спикер.

Александр Ракшин,
совладелец компании «Мария-Ра»:

Я недавно был на марафоне в Австрии и услышал интересный разговор двух пожилых женщин. Одна другой говорит: «Вот ты, Валя, хитрая. В прошлом году пока час ждали старта, мы все промокли, а ты пакет целлофановый взяла, одела и сухая осталась. Я в этом году два пакета захватила». Сижу и думаю, что же их толкает на все это? На лыжне я обогнал много людей. По некоторым видно, что спортивных навыков у них нет, но они реально кайфуют.

Другую важную мысль Александра Ракшина (о том, что становиться ненормальными в хорошем смысле этого слова можно только в компании единомышленников) подтвердил его коллега Юрий Никитин, директор торгового двора «Аникс». Он рассказал о том, как основатель «Марии-Ра» как-то позвал его в гости.

Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин

Юрий Никитин,
директор торгового двора «Аникс»:

Пригласил меня Александр Федорович на разговор, я спросил, где будем встречаться. Ответ — на Трассе здоровья. Понял, что надо подготовиться. Пошел в наш бийский лыжный клуб, объяснил, что мне надо пройти 25 км на лыжах. В этой связи мое мнение таково: одним ненормально нормальным людям помогают другие такие же. Они для нас, как двигатели.

Рубрика «Зачем лайфстайлу доктор»

О том, как в современном ритме жизни сохранять хорошее самочувствие, рассказал Юрий Медзиновский, генеральный директор клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья».

Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин

Он развеял некоторые популярные мифы, например, о том, что здоровый сон можно восстановить во время кратковременного отпуска или что с лишним весом можно сразу справится, как только купил карту в фитнес-центр.

Юрий Медзиновский,
гендиректор клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

Уже есть отдельное направление, которое с медицинской точки зрения изучает, как образ жизни влияет на здоровье. Доказано, что на состоянии человека на 20% отражается экология, на 20% - генетика и наследственность и только 10% - медицинское обеспечение. Оставшаяся половина как раз приходится на образ жизни самого человека. Наука о том, как выстроить собственную жизнь, сейчас в тренде.

Первая в 2020 году встреча &quot;Мужского клуба&quot;
Первая в 2020 году встреча «Мужского клуба»
Дмитрий Лямзин

Еще одним спикером в области красоты и здоровья стала главный врач клиник SKV Clinic и «Евростиль» Инна Сковородникова. Она рассказала о секретах мужской косметологии.

P.S.

В нынешнем году «Мужской клуб» пройдет минимум дважды. Ближайшая встреча состоится в мае, затем — в октябре.

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