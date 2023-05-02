2 мая
﻿
Жизнь

«Хочется стать рыбаком». Популярная группа после выступления поделилась впечатлениями об Алтае

Участники группы «Градусы» после концерта на фестивале «Цветение маральника» поделились в соцсетях впечатлениями об Алтае. Разумеется, положительными.

Группа "Градусы" на "Цветении маральника".
Группа "Градусы" на "Цветении маральника".
Ирина Пергаева

Так солист Роман Пашков записал сторис в запрещенной соцсети, где показал пустынный берег Катуни.

Камера, конечно, как обычно не передает, но, ребятки, тут такие виды, что просто офигеть! Кайф! Хочется стать рыбаком, которым ты никогда не был. Сидеть спокойно, ловить, пить пивасик (естественно), жарить марала на мангале", — сказал Роман.

Кстати, позже он все-таки попробовал марала — это был ростбиф с брусникой.

Группа &quot;Градусы&quot; на &quot;Цветении маральника&quot;.
Группа «Градусы» на «Цветении маральника».
Ирина Пергаева

Трубач группы Александр Косилов нашел алтайский колорит в номере Grand Chalet Altay — это приветственный комплимент в виде кедровых орехов и меда. «Он как из детства», — прокомментировал артист.

Кроме того, музыканты записывали видео и во время выступления на сцене — подписчики увидели тысячи отжигающих участников фестиваля. Ранее altapress.ru показал, как туристы отметили «Цветение маральника» без цветения маральника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость