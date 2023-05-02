«Хочется стать рыбаком». Популярная группа после выступления поделилась впечатлениями об Алтае

Участники группы «Градусы» после концерта на фестивале «Цветение маральника» поделились в соцсетях впечатлениями об Алтае. Разумеется, положительными.

Так солист Роман Пашков записал сторис в запрещенной соцсети, где показал пустынный берег Катуни.

Камера, конечно, как обычно не передает, но, ребятки, тут такие виды, что просто офигеть! Кайф! Хочется стать рыбаком, которым ты никогда не был. Сидеть спокойно, ловить, пить пивасик (естественно), жарить марала на мангале", — сказал Роман.

Кстати, позже он все-таки попробовал марала — это был ростбиф с брусникой.

Группа «Градусы» на «Цветении маральника». Ирина Пергаева

Трубач группы Александр Косилов нашел алтайский колорит в номере Grand Chalet Altay — это приветственный комплимент в виде кедровых орехов и меда. «Он как из детства», — прокомментировал артист.

Кроме того, музыканты записывали видео и во время выступления на сцене — подписчики увидели тысячи отжигающих участников фестиваля. Ранее altapress.ru показал, как туристы отметили «Цветение маральника» без цветения маральника.