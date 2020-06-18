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Жизнь

«Хочу в тюрьму»: адвокат Ефремова рассказал о переживаниях актера

Эльман Пашаев — адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова — рассказал, что актер хочет находиться в СИЗО во время следствия, пишет РИА Новости.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
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«Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО», — рассказал юрист в беседе с изданием.

Также Пашаев заявил, что Ефремов готов возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Юрист смог поговорить с братом потерпевшего, но тот заявил, что сможет пообщаться с ним только с разрешения своего адвоката.

Юрист также сообщил, что Ефремов «очень плохо» себя чувствует" после трагедии и даже похудел на шесть килограммов за неделю.

ДТП с Ефремовым

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Машина, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест.

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