12 апреля
﻿
Жизнь

Ход замужеством. Спектакль по вдохновленной Барнаулом повести Достоевского покажут в МТА — фоторепортаж

Хитросплетения судьбы, продуманные ходы и выверенные стратегии, как на шахматном поле. А за всем этим стоит желание обрести личное счастье. Спектакль по повести Достоевского «Дядюшкин сон» представят в Молодежном театре Алтая 12 и 14 апреля. 12+

Спектакль «Дядюшкин сон».
Спектакль «Дядюшкин сон».
Дмитрий Лямзин

Богатый князь

Сюжет рассказывает о семье Москалевых: признанной «первой даме» губернского городка Мордасова Марии Александровне (Галина Чумакова) и ее красавице-дочери Зинаиде (Анфиса Козырева), которую мать мечтает выгодно выдать замуж.

За девушку уже сватается молодой и перспективный Павел Мозгляков (Александр Пальшин), однако Зину такая партия не устраивает. Она любит молодого и бедного уездного учителя, за которого ей не позволили выйти замуж несколько лет назад.

В одно утро в доме Москалевых появляется старый и уважаемый князь К. (Виктор Синицин), который, несмотря на свои богатства, страдает старческим слабоумием. В голове Марии Александровны быстро созревает план любыми уловками выдать Зину за князя, чтобы дождаться его смерти и прибрать к рукам состояние.

Гуру шахмат

Режиссером спектакля выступила Дарья Камошина из Санкт-Петербурга. Коллектив театра уже знаком с ней по лаборатории «Жили-были…», которая проходила в прошлом году.

Декорации режиссер придумывала сама: вся сцена и реквизит стали одним большим шахматным полем, а артисты — фигурами, разыгрывающими партию. Костюмами в духе 19 века обеспечила актеров главный художник театра Наталья Сыздыкова.

Поскольку шахматы стали одними из ключевых моментов в постановке, режиссер и артист МТА Эльдар Носачев (сыграл слугу Гришку — рассказчика) брали уроки у шахматного гуру Алтайского края Александра Долгова.

Спектакль «Дядюшкин сон».
Спектакль «Дядюшкин сон».
Дмитрий Лямзин

На вопрос почему выбор пал именно на это произведение, Дарья Камошина призналась, что хотелось показать Федора Достоевского с легкой, смешной и современной стороны.

«Некоторые считают, что Достоевский писал только тяжелые и депрессивные произведения, но «Дядюшкин сон» — нетипичная в широком понимании повесть. Это характерный для Федора Михайловича сплав мыслей, но при этом в водевильном сюжете. И это может быть интересно публике», — отметила она.

Спектакль «Дядюшкин сон».
Спектакль «Дядюшкин сон».
Дмитрий Лямзин

Прообраз города

Филологи АлтГУ считают, что Достоевский изобразил в городе Мордасове Барнаул 19 века. На тот момент Барнаул считался самым культурным, театральным городом Сибири, и Федор Михайлович мечтал побывать в нем. Желание его исполнилось — и не раз.

Образы Барнаула угадываются в деталях повести — описание, вероятнее всего, реки Пивоварки, упоминание Светозерской пустыни, которая действительно была в то время в Алтайском крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость