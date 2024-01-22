22 января
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Жизнь

Хоккейные кричалки, (не)тайные архивы. 12 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: сходить на выставку картин, послушать орган, посмотреть рассекреченные архивы и не забыть про хоккей, кино и театр.

В Барнауле в МТА прошла премьера мюзикла "Фауст"
В Барнауле в МТА прошла премьера мюзикла "Фауст"
Анна Зайкова

В театр

«Найджел» в Музыкальном театре — 27 января, 17:00, 12+

«Фауст» в Молодежном театре Алтая — 27 января, 17:00, 12+

«Мастер и Маргарита» в Театре драмы — 24 января, 19:00, 18+

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Для детей

«Денискины рассказы» в театре кукол «Сказка» - 28 января, 11:00, 6+

В кино

Драматичное аниме от Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» в Галактике — 23 января, 14:55, 12+

Спин-офф приквел фильма «Чудо» от Марка Форстера «Белая птица: Новое чудо» в «Галактике» — 24 января, 14:15, 18+

На хоккей

В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Челмет» из Челябинска — 22 января в 19:00. 0+

В 24 января — против «ХК Южный Урал» из Орска. 19:00, 0+

Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева

В музей

Фотовыставка в рамках фестиваля заповедной культуры «Живая природа Алтая» в ГМИЛИКА — до 28 января. 0+

Фотовыставка &quot;Живая природа Алтая&quot;, 2023 год.
Фотовыставка "Живая природа Алтая", 2023 год.
vk.com/gmilika

На выставку

Персональная выставка МСМК по художественной гимнастике и художницы Любови Барыкиной «Искусство в спорте» в музее «Город» — 25 января, 15:00, 0+

В филармонию

Даниэль Зарецкий и Дмитрий Ушаков с программой «Двое за органом» в Филармонии — 25 января, 18:30, 6+

&quot;Библионочь&quot; в Шишковке
"Библионочь" в Шишковке
Библиотека им. Шишкова

В Шишковку

Рассекреченные архивы времен Великой Отечественной войны в выставке «Без срока давности» в Шишковке — до 27 января. 12+

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