Холм виселиц для публичных казней отрыли польские археологи

Ученые проводят раскопки в городе Жагань на западе Польши — археологи работают в месте, которое в старину называлось Холмом виселиц и использовалось для публичных казней.

Казни через обезглавливание и повешение совершались в этом месте в XVI — XVIII веках.

Недавно археологи обнаружили редкие находки — фрагменты цепей, которые использовались для подвешивания тел казненных в назидание прочим горожанам. Тела оставляли висеть на долгие месяцы, пока тело не истлевало.

В Жагани нашли два фрагмента таких цепей. Это третий случай обнаружения подобных цепей в Польше.

Также археологи откопали тысячи костей и их фрагментов.

Нетронутое захоронение казненного человека найдено лишь одно. Он был обезглавлен, и его голова была помещена в могилу между его ног, пишет polit.ru.

Еще два захоронения выполнены столь аккуратно, что ученые полагают, что там были похоронены самоубийцы, которых запрещалось хоронить на кладбищах.

Мумия

Ранее сообщалось, что на Алтае ученые проверили состояние мумии «принцессы Укока». После осмотра эксперты рекомендовали ограничить время показа мумии. Эксперты заключили, что мумия хранится в музее в условиях физической и биологической безопасности. Они не выявили изменений в состоянии биологических тканей мумии в сравнении с осмотрами 2013 и 2016 годов. Благодаря оптимальным условиям содержания мумия сохранила неизменный внешний облик.