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Жизнь

Холода отменяются. На Алтайский край надвигается потепление

Синоптики скорректировали прогноз погоды, согласно которому 8 апреля в Алтайском крае ожидалось похолодание. По новым данным, к концу текущей недели в регионе, напротив, потеплеет.

Дороги весной в Барнауле.
Дороги весной в Барнауле.
Михаил Хаустов

Как сообщили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, с 6 по 8 апреля в крае будет нестабильная, но достаточно теплая погода.

В отдельных районах прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Если 6 апреля в регионе будет +5…+10 градусов, а местами и +15 градусов, то к 8 апреля станет немного прохладнее — температуры составят +3…+8 градусов, местами по югу до +14 градусов.

А вот затем в Алтайском крае вновь потеплеет — с каждым днем столбики термометров будут постепенно подниматься.

Ранее altapress.ru выяснил, когда на Оби в Барнауле начнется ледоход.

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