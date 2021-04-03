Дожди и мокрый снег. Стало известно, когда закончится потепление в Алтайском крае

Выходные и начало следующей недели в Алтайском крае будут теплыми, но затем температура воздуха начнет опускаться и на смену благоприятной погоде придут дожди, а также мокрый снег.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в субботу, воскресенье и понедельник тепло будет набирать обороты.

Если 3 апреля в крае будет +2…+7 градусов, а местами и +12 градусов, то в понедельник потеплеет до +7…+12 градусов, а местами до +17 градусов.

При этом в ночные часы в эти дни в регионе будет минусовые температуры.

С 6 по 8 апреля районы Алтайского края окажутся в теплом секторе западного циклона.

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«В этой связи дневные температуры понизятся до +3…+10 градусов, однако ночные температуры перейдут через 0 градусов и будут слабоположительными», — уточнила собеседница.

Вместе с приходом циклона в крае пройдут дожди.

А вот 8 апреля, как ожидается, в Алтайском крае начнется похолодание. Вместе с понижением температуры воздуха в регионе ожидаются не только дожди, но и местами мокрый снег.