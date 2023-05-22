Холодильник с протухшей рыбой и личинками нашли в пригороде Барнаула

Барнаульцы решили прогуляться, но наткнулись на неприятную находку.
"Думали, надо клещей бояться, но на деле все оказалось страшнее!" - пишут горожане.
Неизвестные устроили стихийную свалку, а кто-то даже выбросил холодильник прямо с некогда замороженной рыбой.
Теперь же на близлежащей территории стоит вонь, а внутри холодильника завелась тьма опарышей.
"Рыбакам на радость", - иронизируют очевидцы.
Ранее внушительную незаконную свалку обнаружили недалеко от Новоалтайска.
Кроме того, барнаульцев возмутила стихийная свалка на пустыре за ТЦ "Европа".