22 мая
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Жизнь
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Холодильник с протухшей рыбой и личинками нашли в пригороде Барнаула

Свалку мусора, которую возглавил холодильник с испорченной рыбой, обнаружили в садовом товариществе "Пригородное" в селе Власиха. Очевидцы написали об этом в сообщество "ЧБ Барнаул".

Холодильник с протухшей рыбой и опарышами.
Холодильник с протухшей рыбой и опарышами.
"ЧБ Барнаул"

Барнаульцы решили прогуляться, но наткнулись на неприятную находку.

"Думали, надо клещей бояться, но на деле все оказалось страшнее!" - пишут горожане.

Неизвестные устроили стихийную свалку, а кто-то даже выбросил холодильник прямо с некогда замороженной рыбой.

Теперь же на близлежащей территории стоит вонь, а внутри холодильника завелась тьма опарышей.

"Рыбакам на радость", - иронизируют очевидцы.

Ранее внушительную незаконную свалку обнаружили недалеко от Новоалтайска.

Кроме того, барнаульцев возмутила стихийная свалка на пустыре за ТЦ "Европа".

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