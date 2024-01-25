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Жизнь

Холодную воду отключат в восьми домах в Барнауле. Адреса

В связи с проведением плановых ремонтных работ 26 января с 9:30 до 19:30 отключили холодную воду в нескольких домах.

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

Холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Павловский тракт, 132, 134, 136,
  • ул. 50 лет СССР, 51, 53,
  • ул. Георгиева, 44, 44а, 46.

Телефон Росводоканал Барнаул для справок: 50-01-01.

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