Холодную воду отключат в восьми домах в Барнауле. Адреса

Холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Павловский тракт, 132, 134, 136,
- ул. 50 лет СССР, 51, 53,
- ул. Георгиева, 44, 44а, 46.
Телефон Росводоканал Барнаул для справок: 50-01-01.
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В связи с проведением плановых ремонтных работ 26 января с 9:30 до 19:30 отключили холодную воду в нескольких домах.
Холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
Телефон Росводоканал Барнаул для справок: 50-01-01.
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