Холодов больше не будет. Алтайский край начал восхождение к летней жаре

Потепление в Алтайском крае набирает обороты, а холода остались позади, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам эксперта, в регионе установился антициклон, в связи с чем в большинстве районов крае на протяжении ближайшей недели будет спокойная погода.

В период с 24 по 26 апреля ночные температуры в регионе еще будут отрицательными, однако днем температура воздуха будет нарастать.

И если в субботу в крае будет +7…+12 градусов, то уже в понедельник столбики термометров покажут +11…+16, а местами поднимутся до +21 градуса.

Впрочем, на этом потепление не остановится. В течение предстоящей рабочей недели в регионе и вовсе потеплеет до +25 градусов.

Жара. Вентилятор. СС0

Ночные температуры в период с 27 по 29 апреля также будут уже положительными.

«На предстоящей неделе мы ожидаем действительно благоприятную и по-летнему теплую погоду», — рассказала собеседница.

Также отметим, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.