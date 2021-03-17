Холст, масло: в Северной столице открывается выставка экс-фигурантки «дела «Оборонсервиса» Васильевой

Евгения Васильева — псевдоним EVA — выставила на суд зрителей свои работы, выполненные в технике живописи, скульптуры и цифрового фотоколлажа.

«Свободно обращаясь с формой, порой выходя за ее общепринятые рамки, превращая ее в хаос и вновь упорядочивая продуманным ритмом линий и цветовых пятен, она создает новую реальность», — говорится в анонсе выставки на сайте Музея Академии художеств.

Васильева представлена как «кавалер ордена Почета, член Творческого союза художников России и почетный член Российской академии художеств».

В это же время в музее проходят выставки картин Бориса Кустодиева и Рафаэля, пишет News.ru.

Комментарий художника

«Произошел радикальный слом понятия „искусство“, понятие мастерства переместилось в сферу иновидения, парадокса и произвольного объявления „искусством“ любой акции или предмета. Реализация такого творчества, в силу новых технологий, стала доступна каждому», — прокомментировал выставку «Новым Известиям» художник Юлий Рыбаков.

Творчество Васильевой он назвал «легковесным мусором» и «свидетельством деградации постсоветской, подчиненной Глазунову и компании, системы».

Бывший руководитель аппарата Минобороны России Евгения Васильева получила звание почетного академика Российской академии художеств в октябре 2020 года.

Дело «Оборонсервиса»

С 23 июля по 25 августа 2015 года Васильева отбывала наказание в колонии по делу «Оборонсервиса», в рамках которого расследовались хищения в Минобороны, совершенные при бывшем главе ведомства Анатолии Сердюкове.

Сердюков занимал должность министра обороны с 2007 по 2012 год. В 2012 году отправлен в отставку на фоне скандала из-за выявленных хищений в «Оборонсервисе».

Васильева была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Суд зачел экс-чиновнице время содержания ее под домашним арестом с ноября 2012 года. С 23 июля 2015 года она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области. В августе того же года Васильева покинула колонию по условно-досрочному освобождению (УДО).

Чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве на 3 млрд рублей, а экс-глава Минобороны лишился министерского портфеля.

Тогда стало известно, что они состоят в браке.