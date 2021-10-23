Хор из Сибири выступил с концертом в Сирии

Государственный академический Сибирский русский народный хор выступил с концертом в сирийском Дамаске, пишут « Известия ».

Артисты выступили в театре оперы, который считается одним из крупнейших в арабском мире. Среди зрителей были представители посольств разных стран в Сирии, а также проживающие в стране россияне.

«Конечно, это очень важная миссия — приехать к другому зрителю, с другой ментальностью, традициями, устоями. Важно показать местному населению нашу сибирскую душу, ширь, мощь», — сказала солистка хора Тамара Сидоренко.

Впечатление на публику произвели и костюмы сибиряков, украшенные мехами и каменьями.

Ранее уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин с коллегами помог родственникам застрявшей с детьми в Сирии уроженки Горняка получить необходимые для возвращения на родину документы.