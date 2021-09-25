Омбудсмен помог застрявшей с детьми в Сирии уроженке Алтайского края

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин с коллегами помог родственникам застрявшей с детьми в Сирии уроженки Горняка получить необходимые для возвращения на родину документы. Об этом он рассказал у себя в Instagram .

Омбудсмен запросил информацию в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю и в ЗАГС.

Полученные выписки, которые подтверждают гражданство и родственные связи, отправили матери удерживаемой в Сирии женщины.

Как уже писал altapress.ru, пожилая жительница Горняка обратилась к Ларину на личном приеме. Она рассказала, что ее внучка вместе с двумя правнучками и гражданским мужем уехали жить за границу. Ожидалось, что в Турцию, а оказалось — в Сирию.

Спустя некоторое время мужчину убили. Женщина вместе с детьми оказалась в лагере беженцев.

Покинуть его и вернуться домой они не могут без документов, которые изъяли и потеряли при помещении в закрытый лагерь.

Сама пенсионерка без доверенности не могла получить эти документы.