Омбудсмен помог застрявшей с детьми в Сирии уроженке Алтайского края

Омбудсмен запросил информацию в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю и в ЗАГС.
Полученные выписки, которые подтверждают гражданство и родственные связи, отправили матери удерживаемой в Сирии женщины.
Как уже писал altapress.ru, пожилая жительница Горняка обратилась к Ларину на личном приеме. Она рассказала, что ее внучка вместе с двумя правнучками и гражданским мужем уехали жить за границу. Ожидалось, что в Турцию, а оказалось — в Сирию.
Спустя некоторое время мужчину убили. Женщина вместе с детьми оказалась в лагере беженцев.
Покинуть его и вернуться домой они не могут без документов, которые изъяли и потеряли при помещении в закрытый лагерь.
Сама пенсионерка без доверенности не могла получить эти документы.