25 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Омбудсмен помог застрявшей с детьми в Сирии уроженке Алтайского края

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин с коллегами помог родственникам застрявшей с детьми в Сирии уроженки Горняка получить необходимые для возвращения на родину документы. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

Сирия.
Сирия.
CC0

Омбудсмен запросил информацию в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю и в ЗАГС.

Полученные выписки, которые подтверждают гражданство и родственные связи, отправили матери удерживаемой в Сирии женщины.

Как уже писал altapress.ru, пожилая жительница Горняка обратилась к Ларину на личном приеме. Она рассказала, что ее внучка вместе с двумя правнучками и гражданским мужем уехали жить за границу. Ожидалось, что в Турцию, а оказалось — в Сирию.

Спустя некоторое время мужчину убили. Женщина вместе с детьми оказалась в лагере беженцев.

Покинуть его и вернуться домой они не могут без документов, которые изъяли и потеряли при помещении в закрытый лагерь.

Сама пенсионерка без доверенности не могла получить эти документы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость