Хорошая музыка и хорошие смыслы. Как в Барнауле прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел 2 сентября 2023 года в Барнауле. Фестиваль открылся кинопоказом «Кино на службе Отечеству», после чего перед горожанами выступили различные отечественные артисты, в том числе, такие звезды, как Ольга Кормухина и группа «7Б».

«Уголь земли русской»

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» — это масштабный проект, охватывающий 26 городов в шести федеральных округах. В Барнауле он начался с показа в кинотеатре «Премьера» лучших работ документального отечественного кинематографа, посвященных Донбассу.

Еще перед входом в кинозал гости мероприятия оказывались среди выполненных углем картин с портретами русских солдат. Художественный руководитель этой выставки под названием «Уголь земли русской» Виринея Шигина рассказала, что проект «Кино на службе Отечеству» инициировала ее мама — режиссер Олеся Шигина.

Виринея Шигина. Фото: Максим Стрелковский.

Виринея Шигина,

худрук выставки «Уголь земли русской»:

Когда брат ушел на фронт, мама поехала за ним — снимать фильм про наших героев. И из-за того, что брат постоянно уходил со связи, когда уходил на задание, постоянные переживания, мысли и нужно было эту энергию во что-то вылить.

«Кино на службе Отечеству»

Первым показанным фильмом стало «Рождество в Донецке» Константина Зайцева, который также является режиссером-постановщиком сериала «Отцы Донбасса». Картина изображает два праздничных дня из жизни священника донецкого храма.

Константин Зайцев. Фото: Максим Стрелковский.

Константин Зайцев,

режиссер:

У нас с историей произошел провал, и нашему подрастающему, да и взрослому, поколению нужно доносить, что происходит на Донбассе на самом деле, потому что многие недопонимают и не знают этого. Возродившийся фашизм подошел вплотную к нашим границам, и мы защищаем свою страну. Идущий конфликт — самый жесткий и самый страшный. Даже во время Великой Отечественной не было того, что сейчас происходит.

«Русское лето. ZаРоссию»

Фестиваль продолжился музыкальной программой на площади им. Академика А. Д. Сахарова. В его рамках прошло шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными номерами на пределе человеческих возможностей, а также мастер-класс победительницы проекта «Dance Революция» на Первом канале Евы Уваровой.

В Барнауле прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Фото: Максим Стрелковский.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова перед началом программы указала также, что для жителей Барнаула работает интерактивная кабина Народного фронта. Все желающие записывали в ней видеообращения в поддержку героев российской армии.

Елена Безрукова. Фото: Максим Стрелковский.

Елена Безрукова,

министр культуры АК:

Нам очень приятно, что Барнаул принимает фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» — фестиваль надежды, патриотизма, молодости, добра. Второй раз подряд выбор падает на Барнаул. Отрадно, что есть возможность приобщить наших людей не только к хорошей музыке, но и к хорошим смыслам — это очень важно. Сегодня мы все пребываем в этой патриотической волне единения, дружбы, сопереживания за судьбу нашей Родины.

Концерт завершился общероссийской акцией «Свет наших сердец». Под официальный гимн фестиваля зрители включили фонарики и передали энергию своих сердец следующим городам. Организаторы записали гимн специально к событию, чтобы показать миссию проекта — единение россиян и процветание страны.