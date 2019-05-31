Хорошего полета: экипажам лайнеров разрешат усмирять дебоширов

Воздушный кодекс РФ дополняется нормой о том, что командир воздушного судна вправе отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности авиакомпании о пресечении ими противоправных действий дебоширов с использованием спецсредств сдерживания, которые должны быть на борту самолета.
Это могут быть пластиковые наручники, которыми можно зафиксировать руки и ноги дебошира, который представляет угрозу жизни и здоровью пассажиров, безопасности полета, считает автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР).
Перечень специальных средств, а также правила их применения будет устанавливать правительство РФ, пишет bfm.ru.