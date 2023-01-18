А ведь говорили, что единое пособие на детей — это освобождение льготников от постоянной беготни по специалистам, то и дело допускающим ошибки в расчетах. Пока же мы наблюдаем еще большую путаницу и еще больше возмущенных граждан. «А ведь социалисты предупреждали, когда голосовали против этого законопроекта, что так оно и будет», — комментирует депутат Госдумы Александр Терентьев. — Нужно было сделать самое главное — перестать делить семьи на сильно малоимущих и не очень малоимущих". Если бы мнение социалистов было услышано, то это могло бы стать первым шагом к введению справедливого базового дохода.

Ни для кого не секрет, что подсчеты доходов семей с детьми, по которым и определяется право семьи на пособие в размере 50%, 75%, 100%, внедренные экономными представителями финансового блока, принесли только головную боль. Причем как самим семьям, которые бегают по инстанциям и буквально выбивают свое право на пособие, так и сотрудникам ведомств, которые эти расчеты проводят.

«Ошибок море», — рассказывает Александр Терентьев, вспоминая как ему неоднократно приходилось обращаться и в соцзащиту, и тогда еще в Пенсионный фонд, и даже в федеральные ведомства, потому как несправедливые отказы из-за технических сбоев или человеческого фактора, были сплошь и рядом. И как отмечает лидер алтайских социалистов, единое пособие никак не решило этих проблем.

— А ведь решение на поверхности — все малоимущие семьи с детьми должны получать его в максимальном размере, — уверен Александр Терентьев, и его коллеги по фракции настаивают на этом же. — Да, круг получателей в таком случае расшириться. Но ведь цель пособия — не сэкономить бюджетные средства, а помочь семьям с детьми выйти из бедности. А если семья не проходит по доходам из-за пары рублей (а эти примеры мы тоже видим и знаем) — они оказываются за скобками государственной помощи".

По мнению политика, вся эта копеечная математика приведет только к еще большему возмущению граждан, а проблему тотальной семейной бедности не решит.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ настаивает на том, что систему выплат на детей нужно хотя бы расширить. Во-первых, поднять порог нуждаемости до двух прожиточных минимумов. Во-вторых, не высчитывать проценты, а выплачивать всем получателям в максимальном размере, это почти 14 тыс. рублей. Только в таком виде единое пособие может стать эффективной мерой поддержки и «пилотным» вариантом справедливого базового дохода, на введении которого настаивает наша партия.