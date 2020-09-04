Волонтеры из села Кулунда в Алтайском крае разыскивают хозяев потерявшегося пса. Предположительно, это могут быть туристы из Кемеровской области, сообщает Инцидент Барнаул .

По рассказам очевидцев, хозяева с этой собакой два месяца назад ехали в Яровое. Они вышли выгулять пса, но тот убежал в лес.

Владельцы искали питомца два дня, после чего уехали домой.

На днях пес снова вышел к людям. «И теперь всё время сидит именно там, где остановилась машина, в ожидании хозяев, отказываясь от еды», — сообщают жители Кулунды.

Хозяев кемеревского хатико разыскивают в Алтайском крае Инцидент Барнаул Хозяев кемеревского хатико разыскивают в Алтайском крае Инцидент Барнаул

Всех, кто знает, чей это пес, просят позвонить по телефону 8−923−563−28−81.

Ранее на алтайской трассе нашли еще одного потеряшку. На трассе между Павловском и Новообинцево на одном и том же месте сидел пес и грустно заглядывал в окна проезжающих машин.