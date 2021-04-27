27 апреля 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Аграрии Алтайского края приступили к посевной

Хозяйства степной зоны Алтайского края приступают к севу сельхозкультур, сообщили в региональном минсельхозе.

Посевная кампания.
Посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

На отдельных полях в Ключевском, Кулундинском, Родинском и Угловском районах начался посев многолетних трав, овса и ячменя, ультраранних сортов яровой пшеницы и позднеспелых гибридов подсолнечника.

Массовый сев начнется в ближайшее время в зависимости от погоды, говорят в ведомстве.

Пока аграрии сосредоточились на раннем весеннем бороновании, подкормке и обработке средствами защиты озимых культур и многолетних трав.

Боронование провели на площади более 1 млн гектаров.

Ранее алтайские народные синоптики спрогнозировали погоду на лето.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость