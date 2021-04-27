Аграрии Алтайского края приступили к посевной

На отдельных полях в Ключевском, Кулундинском, Родинском и Угловском районах начался посев многолетних трав, овса и ячменя, ультраранних сортов яровой пшеницы и позднеспелых гибридов подсолнечника.
Массовый сев начнется в ближайшее время в зависимости от погоды, говорят в ведомстве.
Пока аграрии сосредоточились на раннем весеннем бороновании, подкормке и обработке средствами защиты озимых культур и многолетних трав.
Боронование провели на площади более 1 млн гектаров.
Ранее алтайские народные синоптики спрогнозировали погоду на лето.