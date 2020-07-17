Храбрый судья займется этим делом. Стало известно, кто наехал на «Трассу здоровья» Александра Ракшина

Два автомобилиста могут понести наказание за то, что еще в январе этого года испортили участок лыжни на знаменитой барнаульской «Трассе здоровья», которую развивает торговая компания «Мария-Ра». Соответствующий иск начал рассматривать Центральный районный суд.

Гражданский иск в районный суд был подан еще 26 февраля, однако его рассмотрение откладывалось по известным «инфекционным причинам». Заседание по делу назначено на 29 июля. Истцами выступают Сергей Воробьев, Григорий и Юрий Ишимбаевы, Тимофей Насонов и Дмитрий Скурятин.

По версии этих мужчин, в январе 2020 года двое барнаульцев на своих автомобилях прокатились по недавно подготовленной лыжне на «Трассе здоровья» и испортили ее.

«К сожалению, это был далеко не единичный случай, когда автомобилисты позволяли себе выехать на лыжню. Наиболее часто они это делали в первые годы существования данного объекта. Но в январской ситуации, насколько я знаю, водители тех внедорожников повели себя вызывающе», — прокомментировал 16 июля altapress.ru события Максим Александров, несколько лет отвечавший за техническое состояние «Трассы здоровья».

Максим Александров затруднился сказать, имеет ли «Трасса здоровья» сегодня какой-либо правовой статус и кому она принадлежит. Но хорошо известно, что финансирует поддержание объекта в рабочем состоянии крупнейший бизнесмена края Александр Ракшин, мастер спорта СССР по лыжным гонкам и соучредитель торговой сети «Мария-Ра».

Картотека гражданского дела

«Испортили пять километров»

В картотеке Центрального районного суда ответчиками по делу значатся Антон Крупин и Дмитрий Попов. По данным редакции, предъявленный к ним иск содержит требования о возмещении материального (один из посетителей «Трассы здоровья» якобы сломал на поврежденной лыжне спортинвентарь) и морального вреда.

В январе первым информацию об этом случае опубликовало сообщество Barnaul22 в «ВКонтакте».

«Решил прокатиться на лыжах на „Трассе здоровья“. Идеальная лыжня! Но радоваться пришлось не долго. Два героя решили прокатиться по свеженькой лыжне на автомобилях. Испортили пять километров трассы. А в выходные барнаульцы выйдут на лыжню. Пусть знают своих героев», — написал участник паблика Тимофей.

В сообществе были размещены снимки автомобилей и лицо одного из водителей.

Один из возможных разрушителей лыжни

Как выяснил altapress.ru, впоследствии владельцев автомашин удалось установить по регистрационным номерам транспортных средств. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала.

Юрист Никита Дорофеев, участвующий в гражданском деле в качестве представителя одного из истцов, эту информацию подтвердил, но от комментариев до вынесения судебного вердикта воздержался.

Отметим, что рассмотрением иска занимается «храбрая судья» Ирина Сергеева. Такую характеристику ей дал известный барнаульский юрист Сергей Сандаковский после недавнего резонансного «дела о красных линиях», по которому Сергеева вынесла решение не в пользу мэрии Барнаула.