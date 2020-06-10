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Жизнь

Храм, бани, водопроводная система: под землей найден античный город-крепость

Группа бельгийских и британских исследователей создала подробную карту античного этрусского города Фалерии-Нови, скрытого под слоем земли.

Древний город Фалерии Нови.
Древний город Фалерии Нови.
CCO

Ученым не пришлось проводить раскопки — они использовали современные георадары. Такие радиолокаторы генерируют импульсные радиоволны и направляют их в грунт.

Радиоволны отражаются от скрытых под землей объектов. Приемная антенна улавливает отраженные сигналы, затем компьютер обрабатывает их и создает объемное изображение.

Георадар выявил все постройки города — в том числе банный комплекс, рынок, храм, памятники и даже большую систему водопроводных труб, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Город-крепость занимал площадь около 30,5 га — это примерно половина известного римского города Помпеи.

Компьютер. Программа.
Компьютер. Программа.
СС0

Где находится

Фалерии-Нови находится в 50 км к северо-востоку от Рима и был основан в 241 г. до н.э. Просуществовал примерно до 700 г. н.э.

Он входил в состав союза 12 городов Этрурии, пишет mail.ru. Население города было смешанным — здесь проживали умбры и сабиняне.

Фалерии славились тонкими льняными тканями, прекрасной породой быков и производством особого сорта колбас.

Крепость Кайфа

Ранее сообщалось, что из-за строительства плотины на реке Тигр затопят почти 200 населенных пунктов, в том числе существующий с древних времен город Хасанкейф. Под воду уйдут археологические памятники, которые еще даже не были исследованы.

В эллинистическую, римскую и византийскую эпоху он был известен под латинскими названиями Cephe, Cepha или Ciphas. В V веке город стал епископской резиденцией, его епископ упомянут среди участников Халкидонского собора 461 года.

В 640 году город завоевали арабы, давшие ему название Хисн-Кайфа («крепость Кайфа»), позже оно превратилось в турецкое Хасанкейф.

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