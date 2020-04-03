Храмы без верующих. В РПЦ рассказали, как могут встретить Пасху

«Мы должны быть готовы к тому, что будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал митрополит.
Сама пасхальная служба в ночь на 19 апреля не отменяется, равно как и освящение куличей, отметил митрополит.
Обращение патриарха
В ближайшие дни патриарх Кирилл объявит о том, будет ли возможность пускать верующих на службу. Все будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом Covid-19, пишет bfm.ru.
Исповедь и скайп
В период самоизоляции по договоренности со священником можно будет исповедоваться по телефону или скайпу, отметил представитель РПЦ.
Воскресение Христово
Это самый важный христианский праздник, к которому верующие готовятся почти полтора месяца.
- На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. Многие верующие стараются в праздник исповедаться и причаститься.
- Во время ночной пасхальной службы православные с зажженными свечами обходят крестным ходом вокруг храма.
- На Пасху можно дарить любые приятные подарки, к ним по традиции хорошо добавлять крашеное яйцо.
- Пасху отмечают 40 дней, до праздника Вознесения Господня.
- Традиционные блюда Пасхи — куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Эту снедь освящают в церквях в Великую субботу и на Пасху.
- На Пасху принято особо приветствие — «христосование». Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» На это полагается отвечать «Воистину воскрес».
В церкви есть традиция: в течение недели после Пасхи всем верующим можно подняться на колокольню и позвонить в колокола. В большинстве храмов это разрешают сделать в сопровождении звонаря.