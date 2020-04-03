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Храмы без верующих. В РПЦ рассказали, как могут встретить Пасху

Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих, заявил в прямом эфире интернет-ресурса Jesus-portal.ru глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, сообщает ТАСС.

На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
kremlin.ru

«Мы должны быть готовы к тому, что будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал митрополит.

Сама пасхальная служба в ночь на 19 апреля не отменяется, равно как и освящение куличей, отметил митрополит.

Обращение патриарха

В ближайшие дни патриарх Кирилл объявит о том, будет ли возможность пускать верующих на службу. Все будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом Covid-19, пишет bfm.ru.

Исповедь и скайп

В период самоизоляции по договоренности со священником можно будет исповедоваться по телефону или скайпу, отметил представитель РПЦ.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Анна Зайкова

Воскресение Христово

Это самый важный христианский праздник, к которому верующие готовятся почти полтора месяца.

  • На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. Многие верующие стараются в праздник исповедаться и причаститься.
  • Во время ночной пасхальной службы православные с зажженными свечами обходят крестным ходом вокруг храма.
  • На Пасху можно дарить любые приятные подарки, к ним по традиции хорошо добавлять крашеное яйцо.
  • Пасху отмечают 40 дней, до праздника Вознесения Господня.
  • Традиционные блюда Пасхи — куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Эту снедь освящают в церквях в Великую субботу и на Пасху.
  • На Пасху принято особо приветствие — «христосование». Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» На это полагается отвечать «Воистину воскрес».

В церкви есть традиция: в течение недели после Пасхи всем верующим можно подняться на колокольню и позвонить в колокола. В большинстве храмов это разрешают сделать в сопровождении звонаря.

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