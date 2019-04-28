Пасха 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Пасха — 28 апреля. Воскресение Христово — это самый важный христианский праздник, к которому верующие готовятся почти полтора месяца. Рассказываем, в чем суть этого дня, что нужно и нельзя делать на Пасху 2019.

В чем суть Пасхи?

На Пасху верующие празднуют воскресение сына божьего Иисуса Христа. Это событие описано в Евангелии.

Христа распяли на кресте, и он умер, искупая грехи людей. Апостолы сняли тело своего учителя с креста, положили в гроб, а вход в пещеру-гробницу закрыли камнем.

Умерев, Иисус Христос душой спустился в ад. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие (даже праведники) попадали сюда. Врата рая были закрыты. Но безгрешного бога преисподняя не смогла удержать. Иисус Христос вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

На третий день после смерти Иисус Христос воскрес. Женщины, которые пришли помазать его тело погребальными благовониями, увидели, что камень отвален, а гроб пуст. На выходе из пещеры ангел сообщил им, что Христос воскрес.

Суть Пасхи, главное значение праздника — в спасении всех людей от вечной гибели. Своими страданиями и смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Кулич , пасха и крашеные яйца СС0

Пасха 2019: традиции и обычаи

На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. Многие верующие стараются в праздник исповедаться и причаститься.

Во время ночной пасхальной службы православные с зажженными свечами обходят крестным ходом вокруг храма.

На Пасху можно дарить любые приятные подарки , к ним по традиции хорошо добавлять крашеное яйцо.

Пасха. Освящение СС0

Пасху отмечают 40 дней , до праздника Вознесения Господня.

до праздника Вознесения Господня. Традиционные блюда Пасхи — куличи , творожные пасхи и крашеные яйца. Эту снедь освящают в церквях в Великую субботу и на Пасху.

творожные пасхи и крашеные яйца. Эту снедь освящают в церквях в Великую субботу и на Пасху. На Пасху принято особо приветствие — «христосование». Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» На это полагается отвечать «Воистину воскрес».

В церкви есть традиция: в течение недели после Пасхи всем верующим можно подняться на колокольню и позвонить в колокола. В большинстве храмов это разрешают сделать в сопровождении звонаря, пишет pravoslavie.ru.

Пасха , пасхальные яйца. СС0

Что нельзя делать на Пасху 2019?

Пасха — это самый радостный христианский праздник. С этим днем не связаны никакие особенные ограничения.

Например, вопреки расхожему мнению, на Пасху можно работать. Люди многих профессий не выбирают, отдыхают они на праздники или работают. В том, что человек вынужден работать на Пасху, нет ничего страшного. Но считается, что лучше отказаться от ремонта, уборки и других тяжелых дел, чтобы найти время сходить в храм и отпраздновать Воскресение Христово.

На Пасху нежелательно ездить на кладбище. Согласно церковной традиции, радость в день Воскресения Христова вытесняет всякую скорбь. Для посещения кладбища и поминания усопших есть специальный день — Радоница, которая в 2019 году будет 7 мая.

Пасха-2012. Никольский собор Барнаула , 15 апреля. Михаил Хаустов

В Пасху нежелательно ссориться, ругаться, лгать окружающим. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Также на Пасху не стоит увлекаться приметами, гадать, проводить магические или оккультные обряды. Церковь не одобряет эти занятия всегда, однако в такой день, как Пасха, это особенно неуместно.

На Пасху не проводят венчания.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

Что можно есть на Пасху?

На Пасху можно есть все. Завершился Великий пост, а значит, ограничений в еде нет.

Но из поста важно выходить постепенно, чтобы не подорвать здоровье. Не стоит наедаться сразу большим количеством скоромной пищи. Лучше начать с кисломолочных и молочных продуктов.

Также имеет смысл кушать отварное, а не жареное мясо. Рыбу желательно приготовить на пару или запечь в духовке;