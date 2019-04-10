Какого числа родительский день в 2019 году

В 2019 родительский день выпадает на 7 мая. По-другому его называют Радоница. Дата родительского дня каждый год меняется, так как зависит от Пасхи . Рассказываем, в чем смысл Радоницы и что нужно сделать в родительский день.

Что такое родительский день?

Родительский день, или Радоница — день особого поминовения усопших, установленный в православной церкви во второй вторник после Пасхи.

Радоницу называют Пасхой умерших. Считается, что название этого дня произошло от слова «радость». В родительский день люди делятся пасхальной радостью с умершими, пишет foma.ru.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

Что нужно сделать в родительский день 2019?

В родительский день принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных.

На кладбищах и в храмах в родительский день служат панихиды.

Распространено суеверие, что на Радоницу нельзя делать уборку, стирать и прочее. Это не так.

В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительский день. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитве, пишет pravoslavie.ru.

Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

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