Какого числа родительский день в 2019 году

Что такое родительский день?
Родительский день, или Радоница — день особого поминовения усопших, установленный в православной церкви во второй вторник после Пасхи.
Радоницу называют Пасхой умерших. Считается, что название этого дня произошло от слова «радость». В родительский день люди делятся пасхальной радостью с умершими, пишет foma.ru.
Что нужно сделать в родительский день 2019?
В родительский день принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных.
На кладбищах и в храмах в родительский день служат панихиды.
Распространено суеверие, что на Радоницу нельзя делать уборку, стирать и прочее. Это не так.
В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительский день. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитве, пишет pravoslavie.ru.
Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.
Родительские субботы в 2019 году: православный календарь
- 7 мая— Радоница (родительский день);
- 9 мая — день поминовения усопших воинов;
- 15 июня — Троицкая родительская суббота;
- 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.