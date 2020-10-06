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Жизнь

Худеющий российский чиновник попросил стыдить его в соцсети за фото съеденного

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин решил похудеть и пообещал подписчикам в Instagram выкладывать фото всего съеденного. Он попросил стыдить его в комментариях и порицать за чревоугодие.

Овощи. Продукты.
Овощи. Продукты.
Изображение Deborah Breen Whiting с сайта Pixabay

«Врать я не буду, буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно. С завтрашнего дня», — отметил Костин.

Горожане поддержали намерения министра, а некоторые даже решили присоединиться к своеобразному флешмобу. «Удачи! Я тоже начинаю каждый день с завтрашнего дня! Силы духа!»

А другие посоветовали делать не менее 5000 шагов в день.

О худеющем и его доходах

Олег Костин по специальности — хирург, однако большую часть карьеры провел на административных должностях. С 2001 по 2019 год возглавлял одну из городских больниц, пишет polit.ru.

Главой Минздрава Саратовской области назначен 24 апреля. До этого чуть менее месяца возглавлял в Саратове перинатальный центр, переоборудованный в госпиталь для больных коронавирусом.

В бытность главврачом больницы задекларировал дом в Болгарии и доход в 2,3 млн рублей за 2018 года.

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